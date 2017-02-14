Федор Емельяненко: Думаю, что в Bellator я завершу свою карьеру

Легендарный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в субботу на турнире Bellator встретится в бою с Мэттом Митрионом, и, возможно, после победы получит титульный бой. Федор в интервью The MMA Hour рассказал о том, как он выбирал между Bellator и UFC, какой видит свою карьеру и как относится к вниманию публики к своему свитеру.





О выборе Bellator:

«Со Скоттом Кокером у нас отличные отношения. От Bellator поступило очень хорошее предложение. В дополнение к этому, Bellator пригласила всю мою команду. Так что все ребята тоже будут выступать в организации. Подписал контракт на два боя с возможностью проведения третьего по обоюдному согласию.

Мне говорили, что Bellator хочет обновить тяжелый дивизион, и в зависимости от моих результатов возможен титульный бой».





О завершении карьеры:

«Думаю, что в Bellator я завершу свою карьеру. Я хотел бы завершить контракт. Мне важно отношение Скотта Кокера ко мне. Я наверное, завершу карьеру в Bellator».





О UFC:

«[Близость соглашения с UFC] зависит от точки зрения. Много раз можно быть очень близко к подписанию контракта, но потом все могло развернуться и пойти по новому кругу. Были моменты, которые не устраивало UFC, что то не устраивало меня. Поэтому мы так и не пришли к соглашению.

Одной из главных причин была возможность выступать моей команде. Другой причиной было то, что мы не нашли соглашения с UFC по поводу финансовых условий и других небольших деталей».





О своем поединке с Фабио Мальдонадо:

«Да,я посмотрел, конечно. Я посмотрел и считаю, что я победил. К тому же я разговаривал с теми судьями, которые судили бой, слушал внимательно их оценку каждому действию, поэтому я полностью согласен с решением судей».





О том, были ли мысли о завершении карьеры после боя с Мальдонадо:

«Таких мыслей тогда не было. Я понимаю, что времени не много осталось, учитывая мой возраст. Но в тот момент я не думал, что настал момент завершить карьеру. Таких мыслей не было».





О Мэтте Митрионе:

«Я видел его выступления [когда мне предложили с ним бой]. Он хороший боец. Я не знаю как пойдет бой, поэтому загадывать не могу».





Об особом внимании публики к свитеру:

«Я его взял с собой. Но узнав, какое к нему повышенное внимание, я думаю, что я его не буду надевать».





О Хабибе Нурмагомедове:

«Хабиб очень хороший боец и у него есть все шансы стать чемпионом UFC. Другое дело хочет ли этого UFC. Он уже долгое время является претендентом и ему все никак не дают бой за звание чемпиона. Не знаю, почему так происходит. Для меня многие действия UFC остаются загадкой».





О статусе величайшего бойца в истории ММА:

«Я очень не комфортно себя чувствую, когда мне задают подобные вопросы. Никогда их себе не задавал и не отвечал на них».



