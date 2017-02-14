Уважаемые подписчики и посетители сайта ИС Бухгалтер!

В 2017 году исполняется 20 лет нашей деятельности на рынке правовой и финансовой информации! В 1997 было положено начало выпуску разного рода баз данных и программных средств, объединенных впоследствии в ИС Бухгалтер и другие информационные базы под общим товарным знаком ПАРАГРАФ.

В честь этой знаменательной даты, нами планируется проведения ряда акций и мероприятий, приуроченных к ней.

Так, с 14 февраля 2017 года будет открыт бесплатный доступ более чем к 30 тысячам документов разъяснительного характера, т.е. разного рода статей, публикаций, вопросов-ответов по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, аудита и ведения деятельности индивидуальными предпринимателями на нашем портале по адресу: http://online.zakon.kz/BuhPage.aspx#m=f&page=1&text=&excludeArcBuh=0&buhbase=buh&sort=3&free=1.

Данная акция является бессрочной, т.е. доступ к документам будет открыт на постоянной основе для всех посетителей сайта, как подписчиков на наши информационные продукты, так и для тех, кто планирует ими стать. Последние получат возможность предметно ознакомиться с многочисленными функциональными возможностями и преимуществами ИС Бухгалтер.

Уверены, что данным решением нами будет внесен значительный вклад в развитие налогового просвещения, а также финансовой и правовой грамотности населения.