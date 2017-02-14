В Бангкоке в День святого Валентина подросткам раздадут презервативы

Мэрия Бангкока раздаст в День влюбленных старшеклассникам и студентам 7 миллионов презервативов в рамках кампании по предупреждению нежелательных беременностей

В среде таиландской молодежи День святого Валентина считается особым днем, в который молодой человек имеет право попросить девушку, за которой он ухаживает, о первой близости как доказательстве ее любви к нему. Отказ от близости в этот день считается "законным основанием" для разрыва складывающихся отношений, поэтому подобные отказы достаточно редки. В результате по статистике минздрава Таиланда более 40% ежегодно обнаруживаемых беременностей у женщин в возрасте от 14 до 18 лет приходится именно на первые недели и месяцы после 14 февраля.





Несмотря на то что в Таиланде ставят вопрос о повышении рождаемости, так как естественный прирост населения в стране упал с 1970-х годов в четыре раза и стремится к нулю, рост количества незапланированных ранних беременностей рассматривается властями как серьезная опасность, так как в подавляющем большинстве случаев забеременевшие школьницы и студентки первых курсов университетов навсегда бросают учебу из-за необходимости ухаживать за детьми. Кроме того, далеко не всегда за ранней беременностью следует брак или устойчивые гражданские отношения, что в условиях Таиланда, где система социального обеспечения еще проходит стадию становления, означает необходимость для молодой женщины из малоимущей семьи в одиночку воспитывать и обеспечивать ребенка и рассчитывать на помощь только со стороны своих родителей.





В дополнение к раздаче средств предохранения городской мэрией активисты борьбы с ранними беременностями проводят во вторник на улицах Бангкока акции "наглядной агитации": школьницы и студентки в одинаковых майках с накладными животами демонстрируют сверстницам, как они будут выглядеть через несколько месяцев в случае незапланированной беременности, начавшейся в День всех влюбленных.