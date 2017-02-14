Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Летчик Минобороны РК и его семья стали жертвами пожара в Балхаше

14 февраля 2017, 10:59

Хоронить семью военного будут в Актобе.


Смертельно отравившимися угарным газом в квартире в Балхаше оказались летчик войсковой части № 53898 Минобороны РК, его супруга и двухлетний сын, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель командира по воспитательной работе войсковой части № 53898 Бахыт Джуманов, погибший летчик Еркын Удербаев и его семья стали жертвами пожара, который произошел в квартире, расположенной этажом ниже.

«С прискорбием узнали, что наш коллега и его семья погибли в результате несчастного случая. Еркын Удербаев был летчиком. Ему было 33 года, его 29-летняя супруга находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Сыну было 2 годика и 8 месяцев», - сообщил Бахыт Джуманов.

Хоронить семью военного будут в Актобе.

Напомним, двухлетний ребенок, его родители и сосед из квартиры этажом ниже погибли при пожаре в Балхаше. Четыре тела были обнаружены в квартире на первом этаже и в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.

Фото: Arnapress.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...