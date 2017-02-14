Летчик Минобороны РК и его семья стали жертвами пожара в Балхаше
14 февраля 2017, 10:59
Хоронить семью военного будут в Актобе.
Смертельно отравившимися угарным газом в квартире в Балхаше оказались летчик войсковой части № 53898 Минобороны РК, его супруга и двухлетний сын, сообщает МИА «Казинформ».
Как сообщил заместитель командира по воспитательной работе войсковой части № 53898 Бахыт Джуманов, погибший летчик Еркын Удербаев и его семья стали жертвами пожара, который произошел в квартире, расположенной этажом ниже.
«С прискорбием узнали, что наш коллега и его семья погибли в результате несчастного случая. Еркын Удербаев был летчиком. Ему было 33 года, его 29-летняя супруга находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Сыну было 2 годика и 8 месяцев», - сообщил Бахыт Джуманов.
Хоронить семью военного будут в Актобе.
Напомним, двухлетний ребенок, его родители и сосед из квартиры этажом ниже погибли при пожаре в Балхаше. Четыре тела были обнаружены в квартире на первом этаже и в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.
Фото: Arnapress.kz
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