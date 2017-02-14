Летчик Минобороны РК и его семья стали жертвами пожара в Балхаше

Как сообщил заместитель командира по воспитательной работе войсковой части № 53898 Бахыт Джуманов, погибший летчик Еркын Удербаев и его семья стали жертвами пожара, который произошел в квартире, расположенной этажом ниже.

«С прискорбием узнали, что наш коллега и его семья погибли в результате несчастного случая. Еркын Удербаев был летчиком. Ему было 33 года, его 29-летняя супруга находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Сыну было 2 годика и 8 месяцев», - сообщил Бахыт Джуманов.



