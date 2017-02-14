Жамбылская область планирует реализовать 12 инвестиционных проектов

Работа по привлечению инвестиций в регион остается приоритетной и основной задачей для местных властей.

В текущем году Жамбылская область планирует реализовать 12 инвестпроектов на общую сумму 15 млрд тенге с созданием 1340 постоянных рабочих мест , сообщает пресс-служба акима региона.





Торжественное открытие первого из них - ТОО "Ролла-Ян"– «Модернизация макаронного цеха, автоматическая линия по производству длинной лапши» состоялось в Байзакском районе. Стоимость проекта - 285,0 млн тенге, мощностью – 9 тыс тонн готовой продукции в год.





Проект реализован в рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы. Трудоустроены 60 жителей села Кызыл жулдыз.





Продукция имеет экспортоориентированный характер и будет реализована на рынках страны, России и Китайской Народной Республики.





Среди реализуемых проектов хотелось бы отметить ТОО «BioVetKZ»- «Строительство биокомбината по производству ветеринарных препаратов» и «Модернизация и реконструкция Аксуекской обогатительной фабрики во флотационно-гравитационную обогатительную фабрику с переработкой добываемых свинцово-цинковых руд» ТОО «Ер Тай» мощностью 15,5 тыс тонн концентрата в год.





В Мойынкумском районе воплощаются ТОО «Оргстрой» - «Модернизация и добыча гранита по новейшей технологии» стоимостью 256,0 млн тенге и ТОО «Компания «Казгранит»– «Строительство цеха по производству гранитной плиты мощения, брусчатки и добыча гранитных блоков». В Кордайском районе ТОО «Первомайские деликатесы – «Реконструкция колбасного цеха» с открытием 125 рабочих мест.





Кроме того, в Меркенском, Таласском, Сарысуском районах осуществятся проекты ТОО «Мерке ет» - «Реконструкция производства консервированных мясопродуктов, колбасных изделий», ТОО «Каратау ПРО» - «Строительство завода по производству тонкомолотых наполнителей» и ТОО "Соляная компания"Асылтуз"– «Завод по производству пищевой соли».





Также в Таразе откроются ТОО «Арматурный Таразский завод» – «Производство строительной арматуры», ТОО «Kisc»–«Модернизация литейного цеха» и ТОО «Alina Holding»-«Строительство комплекса производств «Сухих строительных смесей», «Тонкомолотых наполнителей» и «Гипса» проектной мощностью 140 тыс тонн в год.





Отметим, что в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития РК вторая пятилетка на 2015-2019 годы по Карте поддержки предпринимательства по региону реализуется 35 инвестпроектов на общую сумму 513 млрд тенге, предусматривающий создание порядка 5477 новых рабочих мест.





Работа по привлечению инвестиций в регион остается приоритетной и основной задачей для местных властей.