В Алматы мошенник за высокую оплату обещал трудоустройство в Южной Корее

Задержан алматинец, обещавший высокооплачиваемую работу за рубежом, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





Следственным подразделением отдела полиции при УВД Бостандыкского района ведется расследование уголовного дела в отношении гр. Суженко А., 1983 г.р., который подозревается в мошенничестве.





«По фабуле дела: подозреваемый Суженко, якобы, оказывал услуги по трудоустройству в Южной Корее. За это мужчина получал от граждан оплату в сумме от 500 000 тенге и выше. Своим клиентам он обещал трудоустроить их на заводе рабочими с окладом в 2 тысячи 500 долларов США в месяц, при этом, по его словам, знание языка и особой квалификации не требовалось. Заманчивое предложение стянуло с различных городов страны граждан, ищущих работу. Далее, взимая оплату за свои «услуги», подозреваемый Суженко А. свои обязательства не выполнял, то есть «клиентов» не трудоустраивал. На данный момент в наше подразделение с заявлением обратились 85 человек. Не исключено, что в ходе досудебного расследования, начавшегося по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК РК, список потерпевших может пополниться. В этой связи мы сообщаем свои контакты, чтобы граждане, также пострадавшие от действий гр. Суженко, могли сообщить об этом: 298-52-80; 298-52-81 и 298-52-82. Подозреваемый водворен в ИВС ДВД Алматы. Проводятся следственные действия», - рассказал начальник отдела полиции при УВД Бостандыкского района подполковник полиции Динмухамед Ауелхан.