В Павлодаре за взятку задержан руководитель облуправления труда
14 февраля 2017, 11:14
В настоящее время Аскаров Е. водворен в ИВС Павлодара.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области изобличен во взяточничестве руководитель областного управления труда Е.Аскаров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Установлено, что Аскаров Е. при посредничестве своего подчиненного получил незаконное вознаграждение в размере 1 млн. тенге от представителя ТОО «Павлодарский завод легких конструкций» за выдачу положительного заключения по несчастному случаю с тяжким исходом, произошедшим с работником предприятия», - говорится в сообщении.
В настоящее время Аскаров Е. задержан и водворен в ИВС Павлодара.
Проводится досудебное расследование.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844072-30d30f265583ffceff1137bca5c3ce14
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...