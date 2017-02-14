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В Павлодаре за взятку задержан руководитель облуправления труда

14 февраля 2017, 11:14

В настоящее время Аскаров Е. водворен в ИВС Павлодара.


Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области изобличен во взяточничестве руководитель областного управления труда Е.Аскаров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что Аскаров Е. при посредничестве своего подчиненного получил незаконное вознаграждение в размере 1 млн. тенге от представителя ТОО «Павлодарский завод легких конструкций» за выдачу положительного заключения по несчастному случаю с тяжким исходом, произошедшим с работником предприятия», - говорится в сообщении.

В настоящее время Аскаров Е. задержан и водворен в ИВС Павлодара.

Проводится досудебное расследование.


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