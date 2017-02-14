После скандала со взяткой в управлении здравоохранения Мангистау назначен и.о. руководителя

Обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области временно исполняет Клара Оралбаева. Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе управления здравоохранения Мангистауской области , пишет , пишет газета "Лада"





С 2015 года Клара Оралбаева занимает должность заместителя руководителя по организации медицинской помощи населению.





Оралбаева Клара Абдугаппаровна родилась 28 декабря 1962 года в Туркестане (ЮКО) в семье служащих. В 1980 году, после окончания средней школы с отличием, поступила на лечебный факультет Актюбинского государственного медицинского института. После окончания АГМИ на базе Уральской областной больницы проходила интернатуру (1986-1987 годы). С 1987 по 1989 годы работала в Уральской городской поликлинике №4 терапевтом. Одновременно работала в городском отделе здравоохранения главным внештатным терапевтом. Затем, с 1989 по 1993 годы, работала терапевтом в ЦГБ Туркестана. Последующие два года работала цеховым терапевтом в поликлинике «Ачлолиметалл» в Кентау. С 1 сентября 1994 года переведена преподавателем на кафедру внутренних болезней Международного Казахско-Турецкого университета имени К.А.Яссауи, где проработала до 25 ноября 2002 года. На кафедре исполняла обязанности завуча, на медицинском факультете – секретаря ученого совета.



В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная оценка методов профилактики эндемического зоба». Опубликовано более 20 научных статей. С 2003 года по настоящее время работает в управлении здравоохранения Мангистауской области. С 2003 по 2009 годы – начальником отдела организации медицинской помощи. С 2009 по 2015 годы занимала должность заместителя руководителя управления здравоохранения области по развитию. С декабря 2015 года по настоящее время работает в должности заместителя руководителя по организации медицинской помощи населению. В 2015 году закончила магистратуру Алматинского менеджмент университета, факультет делового администрирования.

Государственные награды: 2010 год – медаль «Отличник здравоохранения»; 2011 год – нагрудный знак «За вклад развития здравоохранения»; 2015 год – нагрудный знак в честь празднования праздника «20-летия Конституции Республики Казахстан»; Медаль Президента в 2016 году, в честь празднования юбилея «25 летия Независимости Республики Казахстан».





Напомним, руководителя управления здравоохранения Мангистау Марал Кадыр обвиняют в получении взяток





По версии следствия, главный врач региона, находясь на высокопоставленной должности, занималась покровительством и лоббированием интересов «приближенных» к ней лиц. Сама подозреваемая свою вину уже полностью признала. Управление здравоохранения Мангистауской области Марал Кадыр возглавила всего полгода назад. До этого 53-летняя женщина была главным санитарным врачом региона. В национальном бюро по противодействию коррупции размеры взяток, которые неоднократно получала руководитель облздрава, не называют, но сообщают, что расследование в отношении чиновницы будет проводиться в ускоренном порядке.





Фото из архива Lada.kz