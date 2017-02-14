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В Марианской впадине обнаружили ядовитые отходы

14 февраля 2017, 11:18

Об этом говорится в статье исследователей, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.


Ученые из Великобритании и Австралии зарегистрировали высокий уровень стойких органических загрязнителей (СОЗ) — ядовитых химических веществ — в двух самых глубоких океанических впадинах, передает Lenta.ru.

Биологи проанализировали, какие химические вещества находятся в организме бокоплавов (Amphipoda) — ракообразных, чьи размеры обычно не превышают сантиметра. Оказалось, что в жировых тканях амфипод, которые обитают на глубине 10 тысяч метров в районе Марианской впадины и Кермадека, концентрация СОЗ сравнима с их содержанием в морских организмах японского залива Суруга, одного из самых загрязненных мест Тихого океана.

Обнаруженные соединения включали в себя полихлорированные бифенилы и полибромдифениловые эфиры, которые используются в качестве диэлектрических жидкостей для электроизоляции и антипиренов для огнезащиты.

Авторы предполагают, что стойкие органические загрязнители изначально содержались в пластиковом мусоре, который попал в океан. Они постепенно опускались на дно, где попали в организм бокоплавов.

Фото: Андрей Некрасов / Globallookpress.com

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