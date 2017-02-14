«Параграф» открывает бесплатный доступ к ряду документов для бухгалтеров и предпринимателей

Данная акция является бессрочной - доступ к документам будет открыт на постоянной основе для всех посетителей сайта.

С 14 февраля Информационная система «Параграф» откроет бесплатный доступ к более чем 30 тыс. документам разъяснительного характера - разного рода статей, публикаций, вопросов-ответов по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, аудита и ведения деятельности индивидуальными предпринимателями, сообщает Zakon.kz.





Посмотреть документы можно на нашем портале по адресу: http://online.zakon.kz/BuhPage.aspx#m=f&page=1&text=&excludeArcBuh=0&buhbase=buh&sort=3&free=1.





Данная акция является бессрочной - доступ к документам будет открыт на постоянной основе для всех посетителей сайта, как подписчиков на наши информационные продукты, так и для тех, кто планирует ими стать. Последние получат возможность предметно ознакомиться с многочисленными функциональными возможностями и преимуществами ИС Бухгалтер.





Акция приурочена к 20-летию деятельности ИС на рынке правовой и финансовой информации! В 1997 было положено начало выпуску разного рода баз данных и программных средств, объединенных впоследствии в ИС Бухгалтер и другие информационные базы под общим товарным знаком ПАРАГРАФ.





В честь этой знаменательной даты, нами планируется проведения ряда акций и мероприятий, приуроченных к ней.





Уверены, что данным решением нами будет внесен значительный вклад в развитие налогового просвещения, а также финансовой и правовой грамотности населения.



