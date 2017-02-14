Нацгвардия приведена в полную готовность на случай прорыва плотины в Калифорнии

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джеффри Дэвис.

Национальная гвардия штата Калифорния приведена в полную готовность на случай прорыва самой крупной плотины в США, расположенной недалеко от города Оровилл, передает передает Life.ru





Весь состав Нацгвардии штата — 23 тысячи человек — готов оказать помощь в ликвидации наводнения в случае прорыва плотины.





Напомним, к разрушению плотины могла привести эрозия основного, вспомогательного и аварийного водосборов, вызванная проливными дождями. Из-за возможности прорыва в районе бедствия введён режим повышенной готовности. Свои дома пришлось покинуть почти 200 тысячам жителей ближайших населённых пунктов.





Александра Вишнякова

Фото с сайта tvc.ru