В соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила, сроки и объемы предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан.

В частности, кредитные бюро предоставляют в Национальный Банк Республики Казахстан:

1) ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию и сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 3) пункта 3 Правил;

2) ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, предусмотренную подпунктами 4) и 5) пункта 3 Правил.

Также информация и сведения, предоставляемые кредитными бюро, включают в себя:

1) информацию о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) сведения о количестве договоров о предоставлении займа и условных обязательств в разрезе поставщиков информации по форме согласно приложению 2 к Правилам;

3) сведения о количестве выданных кредитных отчетов из базы данных кредитных историй по форме согласно приложению 3 к Правилам;

4) информацию о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета по форме согласно приложению 4 к Правилам;

5) информацию о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала по форме согласно приложению 5 к Правилам.

Информация и сведения, предусмотренные пунктом 3 Правил, предоставляются кредитными бюро в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате.

Информация и сведения на бумажном носителе подписываются первым руководителем кредитного бюро (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и исполнителем, ответственным за их составление, заверяются печатью (при наличии) и хранятся в кредитном бюро.

Идентичность данных, предоставляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем кредитного бюро (на период его отсутствия - лицом, его замещающим).

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.