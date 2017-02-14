В Астану съезжаются участники встречи по урегулированию ситуации в Сирии
14 февраля 2017, 11:32
На встрече, в частности, договорятся о режиме применения санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня.
Перед началом заседания Правительства РК министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал предстоящую встречу по урегулированию ситуации в Сирии в рамках Астанинского процесса, которая состоится в Астане 15-16 февраля, передает корреспондент Zakon.kz.
«На данный момент уже прибыли делегации Российской Федерации, сирийская правительственная делегация, ожидается прибытие делегации Ирана и Иордании», - сказал он журналистам.
По его словам, «турецкая сторона тоже скоро предоставит информацию о составе своей делегации».
«И мы ждем от турецкой стороны информации об участии делегации вооруженной сирийской оппозиции», - добавил глава ведомства.
Также министр рассказал, что будут обсуждать делегаты стран-участников встречи.
«В частности, речь идет о механизме фиксации нарушений режима прекращения боевых действий, а также о режиме применения санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня», - пояснил К. Абдрахманов.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Kursiv.kz
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