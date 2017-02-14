В Астану съезжаются участники встречи по урегулированию ситуации в Сирии

На встрече, в частности, договорятся о режиме применения санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня.

Перед началом заседания Правительства РК министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал предстоящую встречу по урегулированию ситуации в Сирии в рамках Астанинского процесса, которая состоится в Астане 15-16 февраля, передает корреспондент Zakon.kz





«На данный момент уже прибыли делегации Российской Федерации, сирийская правительственная делегация, ожидается прибытие делегации Ирана и Иордании», - сказал он журналистам.





По его словам, «турецкая сторона тоже скоро предоставит информацию о составе своей делегации».





«И мы ждем от турецкой стороны информации об участии делегации вооруженной сирийской оппозиции», - добавил глава ведомства.





Также министр рассказал, что будут обсуждать делегаты стран-участников встречи.





«В частности, речь идет о механизме фиксации нарушений режима прекращения боевых действий, а также о режиме применения санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня», - пояснил К. Абдрахманов.





Ксения Давыдова, Астана