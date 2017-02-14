Хаски в китайской клинике вырвался из клетки и устроил погром

Настоящий собачий блокбастер сняли камеры видеонаблюдения, установленные в одной из ветеринарных клиник Китая.

Главным героем оказался сибирский хаски, который не захотел сидеть в клетке. Собака с ловкостью открыла замок и выбралась наружу , передает телеканал , передает телеканал НТВ





По словам ветеринаров, за 7 лет работы клиники такого трюка не удавалось проделать ни одному животному. Оказавшись на свободе, хаски не успокоился, попытался открыть и входную дверь, но на ней стоял электронный замок.





Это обстоятельство не остановило неугомонного пса. Он решил найти себе сообщников, открыл еще две клетки и выпустил овчарок. Последствия погрома, устроенного хаски, ветеринары обнаружили только утром. Эту историю они назвали «собачим побегом из Шоушенка».



