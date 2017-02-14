В Алматы задержан криминальный дуэт, промышлявший кражами и мошенничествами

В Алматы разоблачены очередные любители легкой наживы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Подозреваемые действовали в паре и абсолютно «не стеснялись» совершать преступления средь бела дня. Как сообщили оперативники, молодым людям 20 и 22 года. Задержаны они были «по горячим следам» после совершения очередного преступления.





«29 января на пересечении улиц Желтоксан и Айтеке би фигуранты обманным путем завладели сотовым телефоном марки «Самсунг», принадлежащим 19-летнему студенту. Подозреваемых задержали с поличным. Данное преступление следствием было квалифицировано как мошенничество. В ходе проведения первичных следственных и оперативных мероприятий установлена причастность задержанных еще к двум аналогичным противоправным действиям. В основном молодые люди обманывали своих сверстников, а если жертва сопротивлялась, то силой отбирали у него имущество. В одном преступном эпизоде вышло именно так: студент, почувствовав неладное, пытался возразить преступникам, тогда они избили его. Квалификация деянию - грабеж», - сообщил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.





В порядке ст. 128 УПК РК оба фигуранта водворены в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют их личности на предмет причастности к другим преступлениям. Граждан, пострадавших о преступных действий этих людей, сотрудники полиции просят обратиться по телефонам: 254-46-66; 8-705-888-11-50; 8-778-888-82-25 и 8-775-930-30-03.



