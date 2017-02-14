Глава МИД РК прокомментировал ситуацию с Абибуллаевым
14 февраля 2017, 11:45
В Министерстве иностранных дел со всей серьезностью восприняли рассмотрение этого дела - К. Абдрахманов.
Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов напомнил, что посол Казахстана в Польше Алтай Абибуллаев нарушил этику госслужащего, передает корреспондент Zakon.kz.
«Речь идет о нарушении этики государственного служащего», - сказал он журналистам перед началом заседания Правительства РК.
При этом глава ведомства отметил, что в МИДе РК серьезно восприняли «рассмотрение этого дела».
«В целом, в Министерстве иностранных дел со всей серьезностью восприняли рассмотрение этого дела. В нашем министерстве действует принцип нулевой терпимости в отношении нарушений», - сказал К. Абдрахманов.
«Мы ожидаем в настоящее время материалов, которые придут к нам из вышестоящей инстанции», - заключил министр.
Напомним, 9-го февраля в Астане состоялось заседание комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой. На заседании был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности посла Республики Казахстан в Польше А. Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе. По итогам заседания принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на А. Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
Ксения Давыдова, Астана.
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