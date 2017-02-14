В рамках госпрограммы «Нурлы жол» в 2016 году создали 105 тыс рабочих мест

Об этом сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, выступивший с докладом об освоении средств по государственной программе на заседании Правительства РК. «В 2016 году на госпрограмму было выделено 739 миллиардов тенге, в том числе 472,8 миллиарда тенге - это целевые трансферты, и 266,2 миллиарда тенге - облигационные займы национальных холдингов. При этом средства, выделенные из Национального фонда, обеспечили рост на один процентный пункт валового внутреннего продукта и открытие свыше 105 тысяч рабочих мест», - сказал Т.Сулейменов. По его словам, целевые трансферты освоены на 99 процентов - 470 миллиардов тенге. Неполное освоение связано с экономией по госзакупкам. В частности, как сообщил министр, по первому направлению госпрограммы - развитие транспортно-логистической и индустриальной инфраструктуры, на развитие автодорожной отрасли в прошлом году было выделено 151,3 миллиарда тенге, которые освоены в полном объеме. За счет этих средств строительные работы завершены на 611 километрах автодорог. В этом году на продолжение этой работы предусмотрено 143,5 миллиарда тенге из Национального фонда.

Автор: Мейрамбек Байгарин