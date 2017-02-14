В январе 2017 года вырос индекс физического объема промышленной продукции

Индекс физического объема промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с январем 2016-го вырос почти на 5% (104,9%). Этот же показатель в январе 2016 года к январю 2015-го составлял лишь 99,3%, т.е. год назад объем промышленного производства снижался по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, металлических руд и угля.Возросло производство продуктов нефтепереработки, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Объем производства отдельных видов продукции в январе 2017 года значительно вырос к уровню января 2016-го: дизельного топлива - на 59,3%, бензина - на 36,2%, медных руд - на 26%.

Увеличение объемов производства промышленной продукции в январе 2017 года наблюдалось в14 регионах республики. В январе-декабре 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличение индекса физического объема промышленной продукции зафиксировано в 13 регионах республики.

К уровню января 2016 года в январе 2017 года снизилось производство напитков, табачных изделий, продукции химическойпромышленности и автотранспортных средств.