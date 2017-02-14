Дерегулирование бизнеса снизит давление со стороны контролирующих госорганов

Директор департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Галия Джолдыбаева рассказала о мерах, которые будут приняты по дерегулированию бизнеса, а также о результатах проверок госорганов, оказывающих наибольшее давление на предпринимателей.

Джолдыбаева напомнила, что глава государства определил задачу по разработке системных мер по дерегулированию бизнеса и поручил провести масштабную ревизию количества контрольно-надзорных функций.

«До конца текущего года будут выработаны поправки в Предпринимательский кодекс, отраслевые законы по исключению дублирующих сфер контроля и надзора и переводу сфер не подпадающих под общий порядок проведения проверок», - сообщила она на брифинге в СЦК.

По ее словам, планируется выработать предложения по широкому применению внедрения института альтернативы проверкам (аудит и экспертиза) и иной форме контроля и надзора, законодательно установленных мер, направленных на предупреждение и профилактику правонарушения.

«Ревизия позволит снизить давление на субъектов предпринимательства со стороны контролирующих государственных органов, обеспечит совершенствования законодательства государственного контроля и надзора, способствует исключению коррупционных составляющих при осуществлении контроля и надзора, а также придаст новый импульс развитию предпринимательства в стране», - уверена Джолдыбаева.

Кроме этого, она отметила, что для защиты бизнеса и исключения существующих административных барьеров министерством на регулярной основе проводятся проверки деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора. По ее словам, проверки направлены на субъектов, оказывающих наибольшее давление на бизнес.

«Результаты проверок 2016 года свидетельствуют, что государственными органами при регулировании деятельности субъектов бизнеса, а также при реализации программ поддержки бизнеса допускаются многочисленные грубые нарушения их прав и законных интересов», - проинформировала Джолдыбаева.

По ее словам, «за 2016 год составлено 46 протоколов об административном правонарушении на сумму 4,8 млн. тг. в отношении руководителей государственных учреждений (на сегодняшний день судами приняты постановления по 38 протоколам на взыскание штрафа на сумму более 4 млн. тенге.), более 40 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности».