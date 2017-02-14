На реализацию программы "Нұрлы жол" в 2017 году предусмотрено более 387 млрд. тенге

Бюджетная часть государственной программы "Нұрлы жол" освоена почти на 100% к плану на год.

На реализацию госпрограммы «Нұрлы жол» в 2017 году предусмотрено более 387 млрд. тенге. Об этом на заседании Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, сообщил министр финансов Бахыт Султанов, сообщает Zakon.kz





Как доложил глава минфина, бюджетная часть государственной программы «Нұрлы жол» освоена почти на 100% к плану на год. Средства на реализацию инфраструктурных проектов, развитие ЖКХ и жилищного строительства, инфраструктуры в сфере образования использованы в полном объеме. На местном уровне освоение средств Госпрограммы также достаточно высокое - 98,7 %.





Проведенным камеральным контролем в 2016 году в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» охвачено 420 процедур государственных закупок на общую сумму 221 млрд. тенге, из них направлены уведомления на сумму 55 млрд. тенге. Объектами государственного аудита выявленные нарушения устранены. При этом пересмотрены итоги госзакупок на сумму 17 млрд. тенге; отменены госзакупки на сумму 38 млрд. тенге.





По словам спикера, отмечается рост объема налогов в бюджет от плательщиков, участвовавших в Госпрограмме «Нұрлы Жол». Так, их объем за 2016 год составил 43,5 млрд. тенге, что в 1,4 раза больше чем за 2015 год.





«Бюджетом на 2017 год на реализацию Госпрограммы предусмотрены средства в сумме 387,4 млрд. тенге», - отметил Б. Султанов и призвал все государственные и местные исполнительные органы уже сейчас принять необходимые меры и взять под контроль своевременное проведение бюджетных процедур в целях эффективной реализации Госпрограммы «Нұрлы Жол».





Напомним, сегодня в Правительстве рассмотрен вопрос о ходе реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы.