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Новости за сегодня

Министр национальной экономики представил уточненный прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2017 год

 

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил в мажилисе уточненный прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2017 год. 

«Номинальный ВВП в 2017 году прогнозируется в объеме 49 трлн.740,6 млрд. тенге, что выше относительно одобренного в августе показателя на 1 трлн.348,8млрд. тенге. ВВП на душу населения увеличится  до 8 391,5 долл. США», - сообщил Сулейменов.

По его словам, «рост промышленности пересмотрен в сторону увеличения до 3% за счет ожидаемого более высокого роста в обрабатывающей промышленности на уровне 2,6%».

«Объем добычи нефти по прогнозам Министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81 млн. тонн», - проинформировал Сулейменов.

«Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд. долларов до 45,1 млрд. долларов, импорт - на 3,6 млрд. долларов до 32,7  млрд. долларов», - сказал Сулейменов.

Целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6-8%.

Сулейменов сообщил, что доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2017 году оцениваются в объеме 4 трлн.891,9 млрд. тенге, что на 553,7 млрд.тенге выше утвержденного плана. Прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определен в объеме 11 трлн.176,4 млрд. тенге, что на 2 трлн.615,1 млрд. тенге выше утвержденного объема.

 

 

14 февраля 2017, 12:18
Источник, интернет-ресурс: Министерства национальной экономики РК

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