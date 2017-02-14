Все арендодатели торговых объектов и площадей с января должны сдавать налоговый отчет
14 февраля 2017, 12:19
Срок сдачи Реестра договоров аренды (пользования) – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
С 1 января 2017 года арендодатели, сдающие в аренду или пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках обязаны сдавать ежегодно налоговый отчет – ФНО 871 «Реестр договоров аренды (пользования)», сообщает Департамент госдоходов Алматы, передает Zakon.kz.
Срок сдачи Реестра договоров аренды (пользования) – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Как указывается, налоговый отчет будет носить декларативный характер в форме реестра, так как предназначен для отражения арендодателями сведений о торговом объекте.
В основной части эти сведения касаются арендодателей и договоров аренды или пользования, сумм арендной платы и (или) сумм возмещаемых расходов в соответствии с договором аренды; сумм, подлежащих к уплате и фактически уплаченных.
Реестр договоров аренды (пользования) предназначен для отражения индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, предоставляющими в аренду торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках.
Более подробную информацию можно узнать на официальном интернет-ресурсе ДГД по г.Алматы ALMATY.KGD.GOV.KZ .
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