Ущерб от деятельности финансовой пирамиды в Карагандинской области оценен в 2 млрд тенге

Как установило следствие, сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды составляет более 1 миллиарда 900 миллионов тенге.

"Почему так долго расследуется это дело? Дело в том, что вкладчиков более полутора тысяч человек, на сегодняшний день допрошено порядка 1000 человек. В рамках уголовного дела 900 человек потерпевших, из них 40 человек отказались писать человек. По данным прошлой недели, 719 человек было допрошено и 36 дали показания как свидетели", — добавил Сабыр.



