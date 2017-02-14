Ущерб от деятельности финансовой пирамиды в Карагандинской области оценен в 2 млрд тенге
14 февраля 2017, 12:26
41-летняя женщина подозревается в создании финансовой пирамиды, потерпевшими по делу проходят 900 человек.
Ущерб от деятельности финансовой пирамиды в Карагандинской области, установленного в ходе досудебного расследования, составила порядка двух миллиардов тенге, сообщил на брифинге начальник отдела прокуратуры Октябрьского района Саржан Сабыр.
Уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды "Оптовка" и привлечение денег в особо крупном размере было возбуждено правоохранительным органами в октябре 2016 года.
Процессуальный прокурор, выступающий по громкому уголовному делу по деятельности финансовой пирамиды в Карагандинской области Саржан Сабыр, рассказал о ходе досудебного расследования.
"По данному уголовному делу была задержана Елена Колесникова. В отношении нее была санкционирована мера пресечения "содержание под стражей". В настоящее время по данному уголовному делу ведется досудебное расследование. Сроки ареста и досудебного расследования продлены до пяти месяцев. Также установлены соучастники по данному преступления, к одной из соучастниц применена мера пресечения также содержание под стражей", — сообщил представитель надзорного органа.
Как установило следствие, сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды составляет более 1 миллиарда 900 миллионов тенге.
"Почему так долго расследуется это дело? Дело в том, что вкладчиков более полутора тысяч человек, на сегодняшний день допрошено порядка 1000 человек. В рамках уголовного дела 900 человек потерпевших, из них 40 человек отказались писать человек. По данным прошлой недели, 719 человек было допрошено и 36 дали показания как свидетели", — добавил Сабыр.
Также прокурор сообщил, что в настоящий момент банковские счета подозреваемой арестованы, изьяты четыре автомобиля.
Как сообщалось ранее, в отношении 41 –летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 217 части 3 пункт 2 УК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере). Органы следствия установили, что женщина не занимается никакой предпринимательской деятельностью, что подтверждается отсутствием какой-либо производственной базы, строительных бригад, оборудования и т.д. С 18 октября 2016 года подозреваемая задержана и находится под стражей.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: And.kz
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