В Кыргызстане семь человек высвободили из-под сошедшей на дорогу лавины
14 февраля 2017, 12:29
Лавина объемом свыше 3 тысяч кубометров снега обрушилась на проезжую часть дороги Дароот-Коргон – Чак – Жаштилек вечером в понедельник.
Сотрудники МЧС Кыргызстана совместно с милицией освободили семерых пассажиров двух автомобилей, оказавшихся в снежном плену из-за схода лавины на дорогу в Чон-Алайском районе Ошской области республики (на юге страны), сообщила во вторник пресс-служба чрезвычайного ведомства, передает РИА Новости.
По данным пресс-службы, лавина объемом свыше 3 тысяч кубометров снега обрушилась на проезжую часть дороги Дароот-Коргон – Чак – Жаштилек вечером в понедельник. Она накрыла два автомобиля Daewoo Matiz и "Нива", в которых находились семь человек.
"Спасательные мероприятия продолжались около двух часов, все пассажиры спасены", — сообщили в пресс-службе.
Во вторник в МЧС Кыргызстана в связи со сложным погодными условиями прошло оперативное совещание, во время которого обсуждалась ситуация на лавиноопасных участках. Их в республике насчитывается более 30 тысяч. Как сообщил директор агентства по гидрометеорологии при МЧС Зарылбек Итибаев, в первую декаду февраля в республике выпала месячная норма осадков в виде снега.
"В Ошской, Джалал-Абадской областях и в других предгорных регионах высота снега составила около 1,5 метра. Во второй декаде, то есть до 20 февраля, ожидается неустойчивая погода, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных, предгорных районах, на перевалах, горных автодорогах сохраняется угроза схода снежных лавин", — сообщил он.
Глава министерства Кубатбек Боронов на совещании поставил задачу держать "в постоянной готовности силы и средства МЧС для оперативного реагирования на случаи ЧС" для организации своевременных защитных мероприятий, сообщила пресс-служба ведомства.
© Фото: Главное Управление МЧС по республике Тыва
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