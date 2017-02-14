В Таразе укрепляют берега реки Талас

В прошлом году от воды в реке Талас пострадали жители десятков домов. Прошлогоднее ЧП стало уроком - на укрепление берега из городского бюджета выделили 46 миллионов тенге , сообщается на , сообщается на веб-сайте акимата Жамбылской области.





Самые опасные места выявила специальная комиссия, которая и рекомендовала провести берегоукрепительные работы именно на этих отрезках пути водного потока.





Ведутся работы по укреплению и расширению русла на четырех участках берега Талас. В берегоукрепительных работах применяются материалы песчано-гравийной смеси. Затем сверху специальным скальным грунтом обсыпаются берега, чтобы не было размыва. В течении двух дней восстановительные работы завершатся.





- Мы здесь живем более 12 лет. В 2016 году летом, конечно, уровень воды был колоссальным, можно сказать, здесь. Даже бетонные ограждения сносило, деревья были повалены. Хотим сказать спасибо руководству области за то, что действительно работы ведутся, дамба строится, - сказала жительница Тараза З.Байдильдаева.





На выполненные работы подрядчики дают год гарантии, а если погода будет благоприятной и не будет обильных осадков, то все берегоукрепительные материалы могут продержаться от 3 до 5 лет.



