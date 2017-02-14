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Новости за сегодня

Утвержден комплексный план по охране репродуктивного здоровья мужчин на 2017-2020 годы

Аннотация к документу: Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 1146 «Об утверждении комплексного плана по охране репродуктивного здоровья мужчин на 2017-2020 годы»

В целях реализации пункта 2.1 протокола заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан от 27 мая 2016 года утвержден  комплексный план по охране репродуктивного здоровья мужчин на 2017-2020 годы (далее - План).

В частности, План состоит из 5 пунктов:

1. Совершенствование нормативных правовых актов

2. Повышение качества оказания медицинской помощи путем внедрения передовых технологий

3. Совершенствование оказания медицинской помощи при патологиях репродуктивного здоровья мужчин Республики Казахстан

4. Укрепление и развитие кадрового потенциала

5. Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний мужской репродуктивной системы

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

 

14 февраля 2017, 12:29
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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