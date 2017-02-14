Утвержден комплексный план по охране репродуктивного здоровья мужчин на 2017-2020 годы

В целях реализации пункта 2.1 протокола заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан от 27 мая 2016 года утвержден комплексный план по охране репродуктивного здоровья мужчин на 2017-2020 годы (далее - План). В частности, План состоит из 5 пунктов: 1. Совершенствование нормативных правовых актов 2. Повышение качества оказания медицинской помощи путем внедрения передовых технологий 3. Совершенствование оказания медицинской помощи при патологиях репродуктивного здоровья мужчин Республики Казахстан 4. Укрепление и развитие кадрового потенциала 5. Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний мужской репродуктивной системы Приказ вступает в силу со дня его подписания.