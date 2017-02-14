|
Утвержден комплексный план по охране репродуктивного здоровья мужчин на 2017-2020 годы
|
Аннотация к документу: Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 1146 «Об утверждении комплексного плана по охране репродуктивного здоровья мужчин на 2017-2020 годы»
|
В целях реализации пункта 2.1 протокола заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан от 27 мая 2016 года утвержден комплексный план по охране репродуктивного здоровья мужчин на 2017-2020 годы (далее - План).
В частности, План состоит из 5 пунктов:
1. Совершенствование нормативных правовых актов
2. Повышение качества оказания медицинской помощи путем внедрения передовых технологий
3. Совершенствование оказания медицинской помощи при патологиях репродуктивного здоровья мужчин Республики Казахстан
4. Укрепление и развитие кадрового потенциала
5. Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний мужской репродуктивной системы
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.