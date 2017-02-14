В Павлодаре школьный инспектор поймала вора, укравшего сумку завуча

Любителю легкой наживы грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Школьный инспектор полиции Махаббат Кисатова в одной из школ Павлодара с поличным задержала 40-летнего жителя Акмолинской области, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской.





Непрошеный гость в одном из кабинетов школы взял женскую сумку, в которой находились денежные средства в сумме около 20 000 тенге, сотовый телефон, удостоверение личности, принадлежащие завучу. С украденным мужчина направился к выходу.





У дверей подозрительного мужчину заметила школьный инспектор Махаббат, которая, загородив выход, не дала ему уйти. Мужчина пытался вырваться из хрупких рук инспектора, но девушка сумела противостоять его действиям.





Свои действия подозреваемый объяснил тем, что ему срочно нужны были деньги, чтобы уехать к себе домой.





Задержанный неоднократно судим за кражу.





В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование по ст.188 УК РК. Задержанный водворен в ИВС УВД Павлодара. Сколько аналогичных преступлений успел совершить фигурант, покажет следствие.