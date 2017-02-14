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Индия планирует экспедиции на Марс и Венеру

14 февраля 2017, 12:46

В ближайшие несколько лет индийскую космонавтику ожидают сразу две межпланетные экспедиции.


Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в ближайшие годы экспедиции к Марсу и Венере. Уже начата работа над венерианской экспедицией, а к Марсу космический аппарат, предположительно, будет отправлен в 2021–2022 годах, сообщает Times of India, передает Life.ru.

Индийские космические экспедиции станут вторым и третьим опытом в истории страны. В 2013 году станция "Мангальян" была запущена к Марсу и спустя девять месяцев она была успешно выведена на орбиту Красной планеты. Таким образом, Индия стала первой страной, удачно запустившей аппарат к Марсу с первой попытки.

Теперь индийцы хотят закрепить успех. Возможно, во время второй миссии на Марс на поверхность планеты будет отправлен спускаемый модуль или даже марсоход. Готовность присоединиться к ISRO в подготовке нового межпланетного полёта уже выразил Национальный центр космических исследований Франции (CNES).

Чуть раньше, в 2020 году, состоится запуск российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2". В её составе перелётный блок, спускаемый аппарат, который обеспечит мягкую посадку на Марс поверхностной платформы и

марсохода, а также адаптер с системой отделения спускаемого аппарата от перелётного блока. Предварительное пусковое окно для этой миссии будет открыто в июле 2020 года.

Михаил Котов
Фото с сайта NetNewz.ru

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