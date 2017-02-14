Краткосрочный экономический индикатор в январе составил 103,8%

Среднемесячная номинальная зарплата одного работника по оценке в январе составила 136777 тенге.

Краткосрочный экономический индикатор в январе 2017 г. к январю 2016 г. составил 103,8%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП, передает Zakon.kz со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.





Объем инвестиций в основной капитал в январе 2017г. составил 349,3 млрд. тенге, что на 27,4% больше, чем в январе 2016г.





Объем промышленного производства в январе 2017г. составил 1755,9 млрд. тенге в действующих ценах, что на 4,9% больше, чем в январе 2016г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 4,5%, в обрабатывающей промышленности - на 6,1%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 2,2%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 2,8%.





Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе 2017г. составил 105,4 млрд. тенге, что больше на 1% чем в январе 2016г.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе 2017г. составил 103,5%.





Объем грузооборота в январе 2017г. составил 42,1 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) или 104,8% к январю 2017г. Объем пассажирооборота составил 21,4 млрд. пкм и вырос на 3,7%.





По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе 2017г. составил 97,9%.





По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе 2017г. составил 100,8%.





Объем розничной торговли за январь 2017г. составил 557,4 млрд. тенге или 103,5% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).





Объем оптовой торговли за январь 2017г. составил 1122 млрд. тенге или 99,2% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).





Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-декабре 201 6г. составил 61950,4 млн. долларов CША и по сравнению с январем-декабрем 2015г. уменьшился на 19%, в том числе экспорт – 36775,6 млн. долларов США (на 20% меньше), импорт 25174,8 млн. долларов США (на 17,6% меньше).





Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 февраля 2017г. составило 386336 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,7%, в том числе 377311 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 237855, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 229342 единицы.





Индекс потребительских цен в январе 201 7г. по сравнению с декабрем 2016г. составил 100,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,2% , непродовольственные – на 0,7%, платные услуги для населения – на 0,4%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в январе 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повыс ились на 6,3%.





Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в декабре 2016г. составили 77106 тенге, что на 5,8% выше, чем в декабре 2015г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 2,5%.





Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в январе 2017г. составила 136777 тенге.





Численность безработных по оценке в январе 2017г. составила 435,1 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе (экономически активное население). Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец января 2017г. составила 55,1 тыс. человек или 0,6% к рабочей силе (экономически активное население).