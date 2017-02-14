Экс–сотрудницу ЖКХ Павлодара судят в четвёртый раз за квартирные мошенничества

Мошенница была задержана в коридоре служебного здания при получении денежных средств.

В уголовный суд города Павлодара поступило дело в отношении Вахитовой Найли Равильевны по обвинению в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенного в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору , сообщили , сообщили pavlodarnews.kz в суде.





Напомним, с января 2013 года Найля Вахитова занимала должность главного специалиста сектора найма и приватизации жилья из государственного жилищного фонда отдела ЖКХ. Мошенница была задержана в коридоре служебного здания при получении денежных средств в апреле 2014 года.





В обвинительном заключении говорится, что экс-чиновница, находясь под следствием, заполучила 2,5 миллиона тенге от жителя Павлодара, а через некоторое время еще 1,4 миллиона от другого гражданина. Обоим она предлагала помощь в приобретении квартиры за 12 тысяч долларов США.





Ранее, вина Вахитовой в обмане по аналогичной схеме была доказана, еще по двум эпизодам подсудимую оправдали. Часть преступлений она совершила, находясь под следствием и будучи приговоренной к уголовному сроку в мае 2015 года. Затем ее судили в декабре 2015 года, когда суд назначил срок в пять лет лишения свободы.





В июле 2016 года, когда экс-чиновница отбывала наказание в колонии в ВКО, ее вновь признали виновной в мошенничестве в отношении трех граждан и добавили к ранее назначенному наказанию три месяца лишения свободы.





Женщина уже отбывает наказание в колонии за мошенничество.



