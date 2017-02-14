В Бишкеке обманули пенсионерку на $13,5 тыс, пообещав помощь от Путина

Милиция задержала группу лиц по подозрению в том, что они проводили махинации с пенсионерами, представляясь сотрудниками Российской комиссии им.В.Путина.

Среди задержанных 4 граждан Узбекистана, сообщает 11 февраля пресс-служба ГУВД кыргызской столицы , передает , передает ca-news.org





В УВД Октябрьского района Бишкека 26 января текущего года с заявлением обратилась М.Ч., 1934 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестной женщины в возрасте 30-35 лет и неизвестного мужчины азиатской национальности 30-35 лет.





Мошенники, представившись представителями Российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи от имени президента России Владимира Путина, войдя в доверие, завладели денежными средствами в размере 939 тыс. 39 сомов (более $13,5 тыс).





По подозрению в совершении преступления задержали семь человек, из которых четверо уроженцев Узбекистана, остальные граждане КР.





Милиция проводит обыски в домах, где проживали задержанные, для изъятия вещественных доказательств. Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Задержанные признались в совершении пяти подобных преступлений.





По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.



