В ВКО мужчина тяжело ранил знакомого

Шемонаихинский районный суд приговорил должника к трем годам и трем месяцам ограничения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор пока не вступил в законную силу , сообщает , сообщает YK-news.kz





Долг в размере 12 тысяч тенге вызвал инцидент, который закончился поножовщиной. Нетрезвый кредитор, пытаясь выбить долг у знакомого, упал на маленького сына должника, что вынудило его схватиться за нож и тяжело ранить обидчика.





Инцидент произошел в селе Октябрьском. Олег (все имена изменены) вместе с супругой и детьми стоял на выезде из населенного пункта и ловил попутку, чтобы добраться в соседнее село. Возле семейства остановилась машина, откуда выскочил нетрезвый знакомый — Роман, которому Олег был должен 12 тысяч тенге. В грубой форме Роман стал требовать от Олега срочно расплатиться. Тот пообещал, что вернет деньги после зарплаты. Однако Романа эти слова не убедили. Он двинулся на Олега, намереваясь вернуть долг силой. Мужчины сцепились в борьбе.





Нетрезвый Роман не удержался на ногах и упал на маленького сына соперника. Жена Олега кинулась вытаскивать мальчика из-под упавшего, а отец ребенка выхватил из чехла нож и принялся им размахивать, отгоняя Романа, и несколько раз порезал ему руки.





Обидчик стал отступать, но Олег успокоился лишь после того, как вонзил нож ему в грудь. В результате борьбы, Роман угодил в больницу с проколотым легким.





Фото: Репортер-ТВ







