Какие положительные эффекты внесла Универсиада в жизнь мегаполиса

С 29 января по 8 февраля в Алматы прошло главное спортивное событие года в мире казахстанского спорта 28-я Всемирная зимняя Универсиада, сообщает Zakon.kz Около 2000 спортсменов разыграли 85 комплектов медалей в 12 видах спорта.





Подготовка к мультиспортивному мероприятию началась в конце 2011 года, когда FISU определил хозяйкой зимних студенческих игр 2017 года - Алматы.





За эти годы в Южной столице были построены два крупных ледовых сооружений- Алматы Арена и Халык Арена. А также атлетическая деревня на 5 тыс. мест, которая в скором времени обеспечит 1748 семей доступным жильем с последующим выкупом. Это позволит сократить число очередников на 10%.





Более 31 тыс. человек были вовлечены в строительство объектов Универсиады, доля казахстанского содержания составила более 50%. Городская казна пополнилась налогами на сумму 9,2 млрд. тенге. В операционной подготовке участие приняло 220 компаний, также различными заказами были обеспечены 1500 компаний малого и среднего бизнеса.





Были проведены работы по обустройству и озеленению Алатауского района, который может претендовать на звание нового спортивного центра города. Проведено 34 км водопровода, 200 км магистральных газовых сетей и 160 км электросетей. Помимо этого было построено 30 км новых дорого и заасфальтировано 70 км существующих.





За счет Универсиады на 30% обновилась спецтехника городских тепловых сетей. Были закуплены: пожарная автолестница, четыре пожарных мотоцикла и аварийно-спасательный автомобиль. Маттехоснащение органов правопорядка выросло в 4,5 раза. Было приобретено: 88 дорожно-патрульных автомобилей, 19 машин для служб ДВД, 5 автобусов для личного состава и 6 автозаков.

Построены две вертолетной площадки в горбольницах и приобретено 40 реанимобилей. Это позволили сократить время пребывания скорой помощи до 11,5%.







