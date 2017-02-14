Топ 10 автомобилей по результатам продаж в Казахстане

В январе было продано всего 2.3 тысячи новых авто, а лидером рейтинга стал седан Ravon Nexia R3.

Январь традиционно отличается невысокими продажами машин, однако первый месяц 2017 года выдался уж слишком неурожайным. По всей республике было продано лишь 2 288 легковых и лёгких коммерческих авто. Для сравнения: в прошлом году покупателей нашли 3.6 тысячи машин, сообщает kolesa.kz





Лидером среди марок по-прежнему остаётся Toyota — 393 проданных в январе авто. Однако в рейтинге моделей серьёзные изменения. На первое место вышел недорогой седан Ravon Nexia узбекского производства, второе место в списке делят собранные в Усть-Каменогорске LADA 4×4 и Granta. Отметим, что 124 проданных авто явно не предел для недорогой «Нексии». За весь прошлый год было реализовано менее 300 машин, а вскоре должна начаться локальная сборка, что позволит Ravon Nexia войти в список машин, доступных по программе льготного автокредитования.





Топ-10 автомобилей по результатам продаж в январе 2017 года







