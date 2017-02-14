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В Пуэрто-Рико раскрыли сговор сотрудников аэропорта с наркоторговцами

14 февраля 2017, 13:30

Обвиняемым грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.


Сотрудники Управления транспортной безопасности США (TSA) и работники аэропорта в Пуэрто-Рико (территория находится под управлением США) за 18 лет помогли провезти на территорию континентальных штатов около 20 тонн кокаина, сообщила в пресс-релизе прокурор Роза Эмилия Родригес-Велессайд, передает РИА Новости.

"Эти люди участвовали в тайном сговоре с целью транспортировки в континентальные штаты нелегальных наркотических средств в крупных размерах", — заявила прокурор.

Обвиняемые с 1998 до 2016 года использовали системы безопасности TSA в международном аэропорту Каролина имени Луиса Муньоса Марины для транспортировки чемоданов с кокаином весом от 8 до 15 килограммов каждый, сообщило министерство юстиции.

Жюри присяжных федерального суда в Пуэрто-Рико предъявило обвинение 12 бывшим и нынешним сотрудникам TSA и аэропорта в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Обвиняемым грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения, отмечается в пресс-релизе.

Фото © РИА Новости. Лариса Саенко

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