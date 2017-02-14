Приговор осужденным за групповое изнасилование в Есике оставлен без изменения
14 февраля 2017, 13:42
Апелляционные жалобы потерпевшей и осужденных оставлены без удовлетворения.
Сегодня постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда приговор Енбекшиказахского районного суда от 28 ноября 2016 года о групповом изнасиловании, совершенного в Есике, оставлен без изменения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.
Апелляционные жалобы потерпевшей, общественного защитника, осужденных и их адвокатов оставлены без удовлетворения.
Напомним, на скамье подсудимых были двоюродные братья Ербол Ермеков (1984 г.р.) и Алмас Ермеков (1987 г.р.), Елтай Нурбол (1994 г.р.), Асхат Бектурсын (1994 г.р.). Они обвинялись по статьям120 (Изнасилование), 121(Насильственные действия сексуального характера), 125 (Похищение) и 293(Хулиганство) УК РК. Гособвинитель на прениях просил всех приговорить к 11 годам лишения свободы. Приговором суда 1 инстанции Е.Н.Ермеков, А.А.Ермеков, Н.Т.Елтай и А.Ж.Бектұрсын были признаны виновными в предъявленном обвинении и приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 10 лет.
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