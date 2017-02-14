Касательно введения реестра договоров аренды (пресс-релиз ДГД по г. Алматы от 14 февраля 2017 года)

Пресс-релиз Департамента государственных доходов по г. Алматы от 14 февраля 2017 года

Касательно введения реестра договоров аренды

Уважаемые арендодатели!

ДГД по г. Алматы доводит для вашего сведения, что с 1 января 2017 года на налогоплательщиков-арендодателей, кто сдает в аренду или пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, возлагается обязанность сдавать ежегодно налоговый отчет - ФНО 871 «Реестр договоров аренды (пользования).

Срок сдачи Реестра договоров аренды (пользования) - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Данный налоговый отчет будет носить декларативный характер в форме реестра, так как предназначен для отражения арендодателями сведений о торговом объекте.

В основной части эти сведения касаются арендодателей и договоров аренды или пользования, сумм арендной платы и (или) сумм возмещаемых расходов в соответствии с договором аренды; сумм, подлежащих к уплате и фактически уплаченных.

Реестр договоров аренды (пользования) предназначен для отражения индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках.

Более подробную информацию Вы можете узнать на официальном интернет-ресурсе ДГД по г.Алматы ALMATY.KGD.GOV.KZ.

Подробная информация:

Уважаемые арендодатели!

С 1 января 2017 года на налогоплательщиков-арендодателей, кто сдает в аренду или пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, возлагается обязанность сдавать ежегодно налоговый отчет - ФНО 871 «Реестр договоров аренды (пользования)» (далее - Реестр).

Срок сдачи Реестра - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Данный налоговый отчет будет носить декларативный характер в форме реестра, так как предназначен для отражения арендодателями сведений о торговом объекте.

В основной части эти сведения касаются арендодателей и договоров аренды или пользования, сумм арендной платы и (или) сумм возмещаемых расходов в соответствии с договором аренды; сумм, подлежащих к уплате и фактически уплаченных.

Так, Законом Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 364-V внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности. Данный Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. При этом положения в Налоговом кодексе по Реестру вводятся в действие с 01.01.2017 года.

В целом Закон направлен на совершенствование правоотношений в сфере внутренней и внешней торговой деятельности, биржевой деятельности, а также совершенствование электронной торговли.

Для целей налогообложения данным законом в Налоговом кодексе введен новый вид налоговой отчетности как Реестр договоров аренды (пользования), представляемый индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках. Форма данной налоговой отчетности и правила их составления утверждаются уполномоченным органом.

В частности, Налоговый кодекс дополнен новой статьей 67-1 «Особенности установления реестра договоров аренды (пользования) и сроки его представления»

Реестр договоров аренды (пользования) предназначен для отражения индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках и должен содержать следующие сведения о торговом объекте:

1) фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-арендатора;

2) полного наименования арендатора - индивидуального предпринимателя или юридического лица;

3) номера и даты документа, удостоверяющего личность физического лица-арендатора;

4) идентификационного номера арендатора;

5) номера (при наличии) и даты заключения договора аренды (пользования);

6) фактического периода аренды (пользования) с указанием даты его начала и окончания;

7) суммы арендной платы и (или) суммы возмещаемых расходов в соответствии с договором аренды (пользования) с указанием сумм, подлежащих к уплате и фактически уплаченных;

8) назначения торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке;

9) места нахождения торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке;

10) иных сведений.

При этом реестр договоров аренды (пользования) должен содержать следующие сведения о торговом объекте, в том числе о торговом рынке:

1) стационарный или нестационарный;

2) общая площадь;

3) торговая площадь;

4) входит (не входит) в торговую сеть.

Реестр договоров аренды (пользования) представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика - индивидуального предпринимателя или юридического лица, предоставляющего в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Требования к арендодателям - ИП и юридическим лицам

Кроме того, в самом Законе Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» с изменениями и дополнениями, предусмотрена классификация торговых объектов, категории стационарных торговых объектов, требования к налогоплательщикам - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, предоставляющим в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках.

Торговый объект - здание или часть здания, сооружение или часть сооружения, торговый рынок, автоматизированное устройство или транспортное средство, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

Торговое место - место, оснащенное оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

Торговый рынок - обособленный имущественный комплекс, предназначенный для торговой деятельности, с централизацией функций хозяйственного обслуживания территории, управления и охраны, действующий на постоянной основе и обеспеченный площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории, а также соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, архитектурно-строительным и иным требованиям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Все торговые объекты подразделяются на 2 вида: стационарные торговые объекты и нестационарные торговые объекты. В свою очередь, стационарные торговые объекты подразделяются на 5 категорий в зависимости от размера торговой площади.

Торговые рынки в зависимости от реализуемых товаров подразделяются на: 1) универсальные; 2) специализированные.

Нестационарные торговые объекты подразделяются на:

1) автомат - автоматизированное устройство, предназначенное для продажи товаров;

2) выносной прилавок - переносное временное сооружение (конструкция), представляющее собой торговое место, располагаемое на специально определенном месте;

3) автолавка - оснащенное торговым оборудованием специализированное автотранспортное средство;

4) палатка (павильон) - легко возводимое строение из сборно-разборных конструкций, оснащенное торговым оборудованием для одного или нескольких торговых мест, имеющее площадь для торгового запаса и располагаемое на специально определенном месте;

5) киоск - некапитальное переносное сооружение, оснащенное торговым оборудованием, не имеющее торгового зала и помещений для хранения продовольственных товаров, рассчитанное на одно или несколько торговых мест.

Требования к налогоплательщикам - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, предоставляющим в аренду (пользование)

1. Согласно ст. 31-1 Закона индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны заключать письменные договоры аренды (пользования) при предоставлении в аренду (пользование) на срок более трех календарных дней в пределах календарного месяца торговых объектов, торговых мест в торговых объектах, в том числе на торговых рынках.

При этом обязательному отражению в договорах аренды (пользования) подлежат:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица-арендатора;

2) полное наименование арендатора - индивидуального предпринимателя или юридического лица;

3) номер и дата документа, удостоверяющего личность физического лица-арендатора;

4) идентификационный номер арендатора;

5) номер (при наличии) и дата заключения договора аренды (пользования);

6) период аренды (пользования) с указанием даты его начала и окончания;

7) сумма арендной платы и (или) сумма возмещаемых расходов;

8) назначение торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке;

9) место нахождения торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке;

10) подписи и печать (при ее наличии) арендодателя и арендатора;

11) иные условия в соответствии с договором.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, предоставляющие в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, обязаны вести реестр договоров аренды (пользования) и представлять его в органы государственных доходов в порядке, сроки и по форме, которые утверждены уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Приложение 2

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 8 августа 2016 года № 432

Приложение 99

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 25 декабря 2014 года № 587

Правила составления

реестра договоров аренды (пользования) (форма 871.00)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила составления реестра договоров аренды (пользования) (форма 871.00) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок составления формы налоговой отчетности реестра договоров аренды (пользования) (далее - реестр), представляемый юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках.

2. Реестр состоит из самого реестра (форма 871.00) и приложения к нему (формы 871.01), предназначенных для отражения индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, сведений по договорам аренды (пользования) за отчетный период в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Налогового кодекса.

3. При заполнении реестра не допускаются исправления, подчистки и помарки.

4. Отрицательные значения сумм обозначаются знаком «-» в первой левой ячейке соответствующей строки (графы) реестра.

5. При отсутствии показателей соответствующие ячейки реестра не заполняются.

6. Приложение к реестру составляется при заполнении строк в реестре, требующих раскрытия соответствующих показателей.

7. В случае превышения количества показателей в строках, имеющихся на листе приложения к реестру, дополнительно заполняется аналогичный лист приложения к реестру.

8.При составлении реестра:

1) на бумажном носителе - заполняется шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства;

2) на электронном носителе - заполняется в соответствии со статьей 68 Налогового кодекса.

9. Реестр подписывается налогоплательщиком либо его представителем и заверяется печатью налогоплательщика либо его представителя, имеющего в установленных законодательством Республики Казахстан случаях печать со своим наименованием, в соответствии с пунктом 3 статьи 61 Налогового кодекса.

10.При представлении реестра:

1) в явочном порядке на бумажном носителе - составляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращается налогоплательщику с отметкой органа государственных доходов;

2) по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе - налогоплательщик получает уведомление почтовой или иной организации связи;

3) в электронном виде - налогоплательщик получает уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности системой приема налоговой отчетности органов государственных доходов.

11. В разделах «Общая информация о налогоплательщике и торговом объекте, в том числе о торговом рынке» приложений указываются соответствующие данные, отраженные в разделе «Общая информация о налогоплательщике» реестра.

Глава 2. Составление реестра (форма 871.00)

12. В разделе «Общая информация о налогоплательщике» указываются:

1) ИИН (БИН) - индивидуального предпринимателя или юридического лица, предоставляющего в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках;

2) налоговый период, за который представляется налоговая отчетность (указывается арабскими цифрами);

3) фамилия, имя отчество (при его наличии) или наименование налогоплательщика, предоставляющего в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках;

4) вид реестра.

Соответствующие ячейки отмечаются с учетом отнесения реестра к видам налоговой отчетности, указанным в статье 63 Налогового кодекса;

5) номер и дата уведомления. Ячейки А и В заполняются в случае представления реестра по уведомлению, предусмотренного подпунктом 4) пункта 3 статьи 63 Налогового кодекса;

6) код валюты.

Указывается код валюты в соответствии с приложением 23 «Классификатор валют», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»;

7) количество представленных приложений.

13. В разделе «Сведения о торговых объектах, в том числе о торговых рынках»:

1) в строке 871.00.001 указывается количество торговых объектов;

2) в строке 871.00.002 указывается количество арендаторов торговых объектов, торговых мест в торговых объектах, в том числе на торговых рынках.

В строках А, В и С указывается количество арендаторов-физических лиц, незарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющие торговую деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» (далее- Закон);

3) в строке 871.00.003 указывается сумма арендной платы в соответствии с договором аренды (пользования), определяемая как сумма итоговой строки L по всем формам 871.01;

4) в строке 871.00.004 указывается фактически уплаченная сумма арендной платы, определяемая как сумма итоговой строки М по всем формам 871.01;

5) в строке 871.00.005 указывается сумма возмещаемых расходов, подлежащая к уплате в соответствии с договором аренды (пользования), определяемая как сумма итоговой строки N по всем формам 871.01;

6) в строке 871.00.006 указывается фактически уплаченная сумма возмещаемых расходов, определяемая как сумма итоговой строки О по всем формам 871.01.

14. В разделе «Ответственность налогоплательщика»:

1) в поле «Ф.И.О. (при его наличии) налогоплательщика (руководителя)» указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя в соответствии с учредительными документами.

В случае, если реестр представляется индивидуальным предпринимателем, в поле указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) налогоплательщика, которые заполняются в соответствии с документами, удостоверяющими личность;

2) указывается дата подачи реестра в орган государственных доходов;

3) указывается код органа государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика;

4) в поле «Ф.И.О. (при его наличии) должностного лица, принявшего реестр» указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника органа государственных доходов, принявшего реестр;

5) указывается дата приема реестра должностным лицом органа государственных доходов в соответствии с пунктом 2 статьи 584 Налогового кодекса;

6) указывается входящий номер документа, присваиваемый органом государственных доходов;

7) указывается дата почтового штемпеля, проставленного почтовой или иной организацией связи.

Глава 3. Составление формы 871.01.

15. Форма 871.01 предназначена для отражения индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, следующих сведений по договорам аренды (пользования) за отчетный период в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Налогового кодекса.

При наличии у индивидуального предпринимателя или юридического лица нескольких торговых объектов, в том числе торговых рынков, приложение по форме 871.01 заполняется отдельно по каждому торговому объекту, в том числе торговому рынку.

16. В разделе «Общая информация о налогоплательщике и торговом объекте, в том числе о торговом рынке» указываются:

1) ИИН (БИН) - индивидуального предпринимателя или юридического лица, предоставляющего в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках;

2) налоговый период, за который представляется налоговая отчетность (указывается арабскими цифрами);

3) наименование торговой сети.

Заполняется в случае, если торговый объект или торговый рынок входит в торговую сеть;

4) наименование торгового объекта;

5) категория торгового объекта.

Указываются соответствующие ячейки в соответствии с подпунктами 16-1 и 16-2 статьи 1 Закона;

6) общая площадь, в квадратных метрах;

7) торговая площадь, в квадратных метрах;

8) количество торговых мест;

9) адрес места нахождения торгового объекта.

17. В разделе «Сведения по арендаторам»:

1) в графе А указывается очередной порядковый номер;

2) в графе В указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование арендатора, арендующее (получившее в пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках;

3) в графе С указывается один из следующих статусов арендатора:

цифра 1, если арендатором является физическое лицо, незарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

цифра 2, если арендатором является индивидуальный предприниматель;

цифра 3, если арендатором является юридическое лицо;

4) в графе D указывается ИИН (БИН) арендатора;

5) в графе Е указывается номер документа, удостоверяющего личность арендатора - физического лица;

6) в графе F указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность арендатора;

7) в графе G указывается номер (при его наличии) договора аренды (пользования);

8) в графе Н указывается дата заключения договора аренды (пользования);

9) в графе І указывается назначение торгового места, торгового объекта (например, ресторан, кафе, промышленные товары и далее);

10) в графе J указывается место нахождения торгового места в торговом объекте (например, ряд, сектор и номер расположения торгового объекта или места);

11) в графе К указывается фактический период аренды (пользования) торгового объекта или места;

12) в графе L указывается сумма арендной платы в соответствии с договором аренды (пользования);

13) в графе М указывается фактически уплаченная сумма арендной платы;

14) в графе N указывается сумма возмещаемых расходов, подлежащая к уплате в соответствии с договором аренды (пользования);

15) в графе O указывается фактически уплаченная сумма возмещаемых расходов.

В графах L, М, N и O строки 0001 указываются итоговые значения суммы арендной платы, подлежащей к уплате в соответствии с договором аренды (пользования), фактически уплаченной суммы арендной платы, суммы возмещаемых расходов, подлежащей к уплате в соответствии с договором аренды (пользования) и фактически уплаченной суммы возмещаемых расходов, соответственно.

Величина итоговых строк 0001 графы L переносится в строку 871.00.003.

Величина итоговой строки 0001 графы М переносится в строку 871.00.004.

Величина итоговой строки 0001 графы N переносится в строку 871.00.005.

Величина итоговой строки 0001 графы О переносится в строку 871.00.006.