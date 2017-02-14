За невывезенный снег бизнесменов Семея оштрафовали на 10 млн тенге

По информации городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на сегодня в Семее определены 47 улиц, наиболее подверженных подтоплению. Именно с них в первую очередь будет организован вывоз снега. На эти работы из городского бюджета пообещали выделить 90 млн тенге , сообщает , сообщает informburo.kz





Полицейские неоднократно предупреждали предпринимателей о том, что вывозить снег с прилегающей территории придется за свой счет. Руководствуются они правилами благоустройства городов, статья 505 Административного Кодекса . Вывозить снег необходимо, чтобы предотвратить весенний паводок.





"На сегодня составлено 300 протоколов в отношении бизнесменов. 179 руководителей предприятий после предупреждения организовали вывоз снега с частной и прилегающей территории. А остальные проигнорировали нашу беседу. Поэтому, когда мы пришли к ним повторно, то уже выписали штраф. В зависимости от формы собственности, предприниматели оштрафованы на 30, 40 и более МРП. Общая сумма штрафа, которую бизнесмены должны уплатить - 9 млн 968 тысяч тенге", - рассказал начальник Местной полицейской службы г.Семей Радик Сайфутдинов.



