За невывезенный снег бизнесменов Семея оштрафовали на 10 млн тенге
14 февраля 2017, 13:45
Вывозить снег необходимо, чтобы предотвратить весенний паводок.
По информации городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на сегодня в Семее определены 47 улиц, наиболее подверженных подтоплению. Именно с них в первую очередь будет организован вывоз снега. На эти работы из городского бюджета пообещали выделить 90 млн тенге, сообщает informburo.kz.
Полицейские неоднократно предупреждали предпринимателей о том, что вывозить снег с прилегающей территории придется за свой счет. Руководствуются они правилами благоустройства городов, статья 505 Административного Кодекса. Вывозить снег необходимо, чтобы предотвратить весенний паводок.
"На сегодня составлено 300 протоколов в отношении бизнесменов. 179 руководителей предприятий после предупреждения организовали вывоз снега с частной и прилегающей территории. А остальные проигнорировали нашу беседу. Поэтому, когда мы пришли к ним повторно, то уже выписали штраф. В зависимости от формы собственности, предприниматели оштрафованы на 30, 40 и более МРП. Общая сумма штрафа, которую бизнесмены должны уплатить - 9 млн 968 тысяч тенге", - рассказал начальник Местной полицейской службы г.Семей Радик Сайфутдинов.
Фото: informburo.kz
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