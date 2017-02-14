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Россия начала производство зенитных систем С-400 для Китая

14 февраля 2017, 13:48

Состав сделки и ее денежный объем не разглашаются.


Россия начала производство зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 для Китая, сообщил "Интерфаксу" во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политики "Ростеха" Виктор Кладов, который возглавляет российскую делегацию на открывшейся в Индии выставке "Аэро Индия 2017".

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки и ее денежный объем не разглашаются.

Кладов также сообщил, что С-400 у РФ намерены купить еще несколько стран. "Желающих много. Целый ряд стран выражают желание", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

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