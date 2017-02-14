Мухамедиулы: Казахстанские биатлонисты "чисты"

14 февраля 2017, 13:54

Кстати, это для нас урок, чтобы наши врачи были более внимательны к своим обязанностям, - подчеркнул глава ведомства.


В кулуарах Правительства РК министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что допинга в крови казахстанских спортсменов, участвовавших в ЧМ по биатлону не обнаружен, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы вчера получили предварительное уведомление Антидопингового агентства, что тест по нашим спортсменам на допинг отрицательный, то есть они чисты», - сказал он.
По его словам, сейчас министерство культуры и спорта ждет официального подтверждения от WADA в письменном виде.

«Конечно, мы не смеем австрийскую сторону в чем-то упрекать. Раз допущена техническая ошибка… Это, кстати, для нас урок, чтобы наши врачи были более внимательны к своим обязанностям», - добавил А. Мухамедиулы.

В заключение он обратился с просьбой отнестись к спортсменам с уважением.

«Огромная просьба отнестись к спортсменам с уважением, а то сделали скандал, что спортсмены виноваты в допинге», - резюмировал глава ведомства.
Напомним, 8 февраля австрийская полиция провела обыск в расположении команды Казахстана в Хохфильцене и обнаружила многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты. Все это было изъято, по факту обнаружения начаты следственные действия.

Ксения Давыдова, Астана.


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