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Группа сторонников "Хизб ут-Тахрир" задержана на юге Кыргызстана

14 февраля 2017, 13:59

Экстремисты были задержаны в одном из кафе во время проведения "собрания после пятничного намаза".


Сотрудниками правоохранительных органов Киргизии в Кара- Суйском районе южной Ошской области задержана группировка сторонников запрещенной в стране религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, восемь экстремистов были задержаны в одном из кафе во время проведения "собрания после пятничного намаза (богослужения)". "В ходе проведенных обысков по месту жительства троих задержанных лиц, обнаружены и изъяты литература и видеоматериалы экстремистско-террористического характера", - говорится в сообщении. По информации МВД, один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту МВД Киргизии возбудило дело за разжигание религиозной или национальной вражды. Выйти на след группировки "Хизб ут-Тахрир" сотрудникам милиции удалось после ареста осенью прошлого года имама (священнослужителя) одной из мечетей города Ош, который также активно занимался распространением экстремистских материалов.

Вадим Нешкумай
Фото с сайта IslamReview.ru

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