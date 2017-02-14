Группа сторонников "Хизб ут-Тахрир" задержана на юге Кыргызстана

Экстремисты были задержаны в одном из кафе во время проведения "собрания после пятничного намаза".

Сотрудниками правоохранительных органов Киргизии в Кара- Суйском районе южной Ошской области задержана группировка сторонников запрещенной в стране религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, передает передает ТАСС





По данным пресс-службы, восемь экстремистов были задержаны в одном из кафе во время проведения "собрания после пятничного намаза (богослужения)". "В ходе проведенных обысков по месту жительства троих задержанных лиц, обнаружены и изъяты литература и видеоматериалы экстремистско-террористического характера", - говорится в сообщении. По информации МВД, один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.





По данному факту МВД Киргизии возбудило дело за разжигание религиозной или национальной вражды. Выйти на след группировки "Хизб ут-Тахрир" сотрудникам милиции удалось после ареста осенью прошлого года имама (священнослужителя) одной из мечетей города Ош, который также активно занимался распространением экстремистских материалов.





Вадим Нешкумай