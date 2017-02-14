Характеристики новой «Супры» рассекретили в Сети

В Сети появилась фотография брошюры, посвященной спорткару Toyota Supra пятого поколения. Ее опубликовали в сербском автомобильном блоге auto.blog.rs.





Согласно этому документу, габариты новой «Супры» – 4380x1830x1280 мм, размер колесной базы – 2470 мм. В зависимости от комплектации купе весит от 1350 до 1430 кг и может оснащаться колесными дисками на 18 и 19 дюймов. В моторную гамму вошли три бензиновых турбоагрегата – 2,0-литровый на 192 л.с. и 320 Нм, 2,0-литровый на 252 л.с. и 400 Нм и 3,0-литровый на 340 л.с. и 450 Нм. Если характеристики этих двигателей показались вам знакомыми – не удивляйтесь: они действительно позаимствованы у BMW, совместно с которой Toyota и разработала новую Supra. Баварский автопроизводитель выпустит на той же платформе собственный спорткар, который станет заменой для снятого с производства родстера Z4.





Как сообщалось ранее, мировая премьера новой Toyota Supra состоится в октябре на международном автосалоне в Токио. Это будет еще не полностью серийная модель, а близкий к конвейеру прототип. И «Супру», и преемника BMW Z4, который, предположительно, переименуют в Z5, будет выпускать сборочное предприятие Magna Steyr в Австрии. Совокупный тираж двух моделей составит около 60 тысяч экземпляров в год.



