2 млрд тенге составило неосвоение по «Нурлы жолу» по итогам 2016 года

ремьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев выслушав отчеты акимов некоторых регионов, где образовалось неосвоение бюджетных средств по проектам, реализуемым в рамках Государственной программы «Нурлы жол», поручил выработать предложения по возможности пересмотра плана освоения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Уважаемы коллеги, как вам известно, ходу реализации государственной программы «Нурлы Жол» глава государства уделяет особое внимание, работы выполнены, программа идет очень хорошо. Но у нас неосвоение по итогам года порядка двух миллиардов тенге. Сейчас мы заслушали все комментарии. У каждого региона есть обоснования, объяснения. Но, как слышим, они никого не удовлетворяют», - сказал глава Кабмина, обращаясь к регионам.

«Как я уже говорил, по итогам девяти месяцев 2016 года мы заслушивали, и тогда все акимы давали обещания, что все эти вопросы по освоению бюджета будут находиться на жестком контроле. Но, как видим, или контроля нет, или желания нет. Здесь надо решать», - добавил Б. Сагинтаев.

Другой вопрос, по его словам, заключается в качестве планирования и сроках освоения.

«Поэтому здесь, пожалуйста, посмотрите, как правильно сделать и, возможно, при двухлетнем плане финансирования освоение, чтобы не закладывалось на конец второго года, пересмотреть, чтобы вы могли равномерно пересмотреть план освоения. Необходимо соответствующее предложение Министерству финансов внести в Правительство», - поручил Премьер-Министр.

Он уточнил, что «по тем мероприятиям, где будут риски неосвоения» также необходимо выработать предложения.

«Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК), также внесите предложение, чтобы мы могли заранее перераспределить по другим регионам. Я в прошлый раз говорил, что, начиная с завтрашнего дня, у вас выезды по регионам, будете принимать участие на отчетах акимов областей. И я бы попросил вас, чтобы вы ознакомились с ходом строительства основных объектов программы «Нурлы жол» в тех регионах, где вы будете находиться. И в своих отчетах это отразите», - указал глава Кабмина.

Б, Сагинтаев напомнил членам Правительства и местным исполнительным органам, что бюджетные правила не должны нарушаться.

«Еще раз повторяю, вопрос не в том, что вернете или не вернете. Вопрос в том, что вы не должны нарушать бюджетные правила. У вас же есть управление финансов, соответствующие другие органы. Действуйте в рамках правил, в рамках закона. И никаких претензий к вам не будет. Аскар Узакпаевич (Первый заместитель Премьер-Министра РК), есть что сказать? Хорошо, этот вопрос тогда на контроле держите», - распорядился он.

Ксения Давыдова, Астана.