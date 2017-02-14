Сагинтаев акимам: Не просите деньги, если не можете осваивать

На заседании Правительства РК рассмотрели ход реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы. Во время обсуждения выяснилось, что не во всех регионах выделенные деньги в рамках этой программы освоены в полном объеме, передает корреспондент Zakon.kz.

«Когда мы обсуждали этот вопрос по итогам девяти месяцев в прошлом году, уважаемые акимы, вы меня заверяли, что все выделенные деньги будут освоены в полном объеме, но как мы видим, не во всех регионах освоение имеется в полном объеме. Акмолинская область, Сергей Витальевич», - обратился премьер-министр Бакытжан Сагинтаев к главе Акмолинской области Сергею Кулагину.

По словам С. Кулагина, средства «пришли в конце года», в связи с чем были сорваны сроки их освоения.

«Что касается неосвоения 900 млн тенге. Уважаемый Бахытжан Абдирович, я был у вас на приеме, докладывал об этом. Деньги пришли в конце года. По миллиарду 100 млн - разбиты на три лота. Первый лот - это наш водопровод - 411 млн, второй - 300 млн - это канализация и третий - это энергетика. По первому лоту, по водопроводу мы провели с первого раза конкурс и с середины ноября начали работать. По второму лоту - канализация, мы дважды проводили. Первый раз финконтроль нам сказал, что мы неправильно его провели. Со второго раза у нас получилось, поэтому начали работы в декабре. По энергетике два раза проводили и два раза финконтроль отменял эти тендеры. Сейчас в суде эти дела, поэтому, в принципе, мы все вопросы решили, но то, что поздно деньги выделены были, это, конечно, повлияло. Все замечания ваши принимаем, будем принимать меры», - пообещал аким.

Про причины неосвоения 350 млн тенге в Костанайской области рассказал аким этого региона Архимед Мухамбетов.

«Это индустриальная зона, корректировку вносили, я уже вам докладывал - 11 млрд тенге стоило ТЭО. Мы сократили до 5 млрд тенге, то есть сэкономили. И вот в конце года 350 млн тенге. Спасибо, на РБК поддержали, в этом году мы освоим, все недостатки мы устраняем», - пояснил он.

В то же время аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков сообщил, что неосвоение 138 млн тенге - это «экономия по итогам госзакупок».

«Работы были выполнены с экономией еще 42 млн тенге по инфраструктурных проектам. По остальным объемом финансирования - по реализации проекта подведения инженерной инфраструктуры в районе ИЖС потребовалась дополнительная корректировка проектно-сметной документации. По итогам этой корректировки та сумма также, возможно, будет отнесена к экономии, в связи с тем, что уже выполнены эти работы. И 10 миллионов из-за погодных условий не удалось выполнить в полном объеме по сетям канализации и электроснабжения», - уточнил глава региона.

Однако ответы акимов не удовлетворили премьер-министра.

«Исходя из двух отчетов акимов, я понимаю, что я виноват: меня уже об этом информировали, мне докладывали, что вы сейчас об этом говорите, так я это понимаю. Ну, тогда не просите деньги, если не можете осваивать. И не надо будет ко мне ходить заранее, предварительно меня уведомлять о том, что деньги не осваиваете, это не только к вам относится, в целом я говорю», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

В то же время, по его мнению, необходимо менять практику выделения бюджетных денег и не выдавать их в конце года, чтобы избежать неосвоения.

«В принципе для населения неважно, финконтроль проверяет или какие-то управления Акмолинской области тендеры вовремя не проводят. Самое главное - деньги выделены, они не освоены и соответствующую услугу население качественно не получает. Это плохо. Поэтому может какую-то практику взять, если в конце года регионы просят большие деньги, то лучше не выделять. Зачем выделять миллиард тенге в конце года, когда заранее знаем, что тендер не пройдет, туда включатся еще наши проверяющие органы - финконтроль, еще кто-то. Зачем? Лучше в начале года отложить, пусть будут в резерве, на следующий год в начале года получат и пройдут все процедуры», - сказал глава Кабмина.

В заключение Б. Сагинтаев поручил министру финансов РК Бахыту Султанову «жестко действовать» в отношении тех проектов, по которым проводятся корректировки.

«Как можно отставание по строительству инженерных коммуникаций связывать с корректировкой технического обоснования, финансово-экономических обоснований, ПСД и несвоевременное проведение мероприятий? Как можно, Бахыт Турлыханович, деньги выделать на такие проекты? Деньги получают, а потом начинают все подряд корректировать. Вы же получили замечание от Главы государства. Жестко действуйте!» - резюмировал Премьер-министр РК.

Ксения Давыдова, Астана.