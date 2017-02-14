В Сенате обсудили законопроект по совместным казахстанско-турецким военным учениям

Законопроект нужен для того, чтобы узаконить пребывание турецких военных с боеприпасами и своей техникой на территории Казахстана.

В Комитете по международным отношениям, обороне и безопасности верхней палаты парламента РК рассмотрели законопроект, регламентирующий процесс проведения двусторонних учений Казахстана и Турции. По итогам заседания законопроект «О ратификации меморандума о взаимопонимании между правительствами Республики Казахстан и Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделений спецназначений» был передан на рассмотрение пленарного заседания Сената, передает корреспондент Zakon.kz





Комитету под председательством Дариги Назарбаевой законопроект представил заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров. Он объяснил задачи проекта закона и меморандума.





Документ был подписан еще в 2016 году. Его цель - определение обязанностей и ответственности сторон, а также основных принципов поддержки принимающей стороны во время проведений учений на территории одного из государств. Согласно положениям меморандума, учения будут проводится в рамках законодательства принимающей страны, которая оказывает содействие пребывающей стороне в следующем: развертывание подразделений направляющей стороны в определенных районах и местностях; использование аэродромов; автомобильных и железных дорог для ввоза и перемещения внутри страны; вывоза из государства принимающей стороны техники, оружия, боеприпасов; представление оружия, материальных средств, оборудование боеприпасов на безвозмездной основе; удовлетворение нужд принимающей стороны по средством предоставления продовольствия, транспортных средств, средств связи, медицинских услуг.





Стоит отметить, что Казахстан участвует в международных учениях с 2006 года. Однако Турция инициировала проведение совместных двусторонних учений.





«В 2015 году начались учения «Кабылан жолы» на нашей территории (участники Турция и Казахстан – от авт.), - сказал Мухтаров. - Мы один раз только успели провести, на 2016 год было запланировано, но в связи с тем, что у Турции другие были мероприятия, они попросили отложить эти учения на 2018 год. Так что учения будут проходить в следующем году».





Законопроект нужен для того, чтобы узаконить пребывание турецких военных с боеприпасами и своей техников на территории Казахстана, отметил сенатор Мухтар Алтынбаев.





«Они же прибывают с боеприпасами, военнослужащими. Вопросы прохождения границы, размещение на нашей территории, как их кормить, какие вопросы безопасности, форс-мажоры, если погиб, если медицинская помощь нужна - все это узаконили», - пояснил он





При этом как отметил Алтынбаев, меморандум будет ратифицирован и работать как на территории Казахстана, так и в Турецкой республике.





К слову, судя по процессу обсуждения законопроект в Комитете по международным отношениям больше вопросов у сторон возникало не к размещению военнослужащих с оружием и боеприпасами, а к питанию.





«Ст.5 в п. 9 написано, что принимающая сторона обеспечивает продовольствие приезжающей стороне. Но мы видим, что у нас с турецкой стороной разные нормативы. И если наши военнослужащие кормятся ,скажем, за 900 тг., а другая сторона хочет питаться за 10 тыс., то они должны написать запрос. В меморандуме все конкретизировано, - сказал сенатор Икрам Адырбеков. - Мы специально в этой статье предусмотрели, если их требования выше наших нормативов, они предварительно отправляют нам запрос и по этому запросу мы дополнительно будем смотреть, возможно, закупать товары в коммерческих организациях. Но затраченные нами средства турецкая сторона должна будет компенсировать самостоятельно. Это указано в 5ст. п.8.»





При этом представители министерства обороны и сенаторы отметили, что совместные казахстанско-турецкие учения будут полезны отечественным военнослужащим.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Sputnik Казахстан



