Квартиры из Атлетической деревни распределят среди очередников

На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев распорядился своевременно премировать победителей Универсиады, а аким Алматы Бауыржан Байбек сообщил, что квартиры из Атлетической деревни раздадут очередникам на жилье, передает корреспондент Zakon.kz.

«Касательно Универсиады я также хотел бы присоединиться к словам благодарности, высказать признательность всем организаторам этого масштабного мероприятия и поблагодарить спортсменов, которые добились высоких результатов», - сказал он.

«В связи с этим поручаю Министерству культуры и спорта РК своевременно осуществить выплаты победителям и призерам Универсиады, а также их тренерам. Подготовьте соответствующее постановление, не затягивая, внесите в канцелярию Премьер-Министра», - добавил глава Кабмина.

По его словам, Министерству совместно с акиматом Алматы необходимо четко решить вопрос дальнейшего использования построенных спортивных сооружений и объектов.

«Когда мы были в Алматы на закрытии, мне докладывали, что вопрос, кто и как будет управлять (объектами Универсиады), согласован. В основном это частные компании берут на себя. Асет Орентаевич (Исекешев, аким Астаны), хотел бы попросить, чтобы вы с министерством и Бауыржаном Кыдыргалиевичем (Байбек, аким Алматы) поговорили, по тому, каким образом у них это получается, потому что у нас в Астане тоже много объектов, надо бы поделиться опытом», - поручил Б. Сагинтаев.

В свою очередь Б. Байбек сообщил насчет Атлетической деревни, что по поручению главы государства уже начата работа по распределению 1748 квартир среди очередников на жилье. По его уверениям, это сократит очередь на жилье в Алматы на 10 %, на данный момент это около 17 тысяч человек.

«С учетом широкой информированности общественности мы нацелены решить этот вопрос в кратчайшие сроки до праздника «Наурыз», - заявил глава региона.

Он отметил, то в первую очередь жилье получат граждане из социально уязвимых слоев населения: инвалиды, сироты, многодетные и бюджетники.

«Реализация будет проводиться через аренду с выкупом сроком от 8 до 20 лет, стоимость 1 тысяча 36 тенге в месяц за один квадратный метр. Из 1300 претендентов на квартиры, подавших документы в полном объеме, подтвердили платежеспособность уже более 430 человек», - пояснил Б. Байбек.

Также аким Алматы обратился к Премьер-Министру с просьбой поручить Нацхолдингу «Байтерек» и «Казахстанской ипотечной компании» ускорить оформление документов в соответствии с уже определенными категориями очередников.

«Кроме того, в рамках проекта «Наследие Универсиады» более 140 тысяч предметов быта - это около 450 наименований из Атлетической деревни уже распределены между 500 социальными учреждениями Алматы», - заключил Б. Байбек.

Ксения Давыдова, Астана.