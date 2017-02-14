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Наказан репортер New York Times, назвавший Меланью Трамп проституткой

14 февраля 2017, 14:18

Реплика прозвучала во время одного из мероприятий в ходе Недели высокой моды в Нью-Йорке.


Репортер газеты New York Times, который на одном из публичных мероприятий 12 февраля оскорбительно выразился в отношении первой леди США, получил от руководства газеты выговор, а его высказывание было признано “абсолютно неподобающим”, передает Вести.ru.

Реплика прозвучала во время одного из мероприятий в ходе Недели высокой моды в Нью-Йорке. Репортер в частной беседе назвал Меланью Трамп проституткой. Скорее всего, имелся в виду слух, что в 1990-е годы будущая первая леди США якобы работала в сфере эскорт-услуг.

Реплику услышала находящаяся рядом известная актриса и модель Эмили Ратайковски. На следующий день актриса посвятила этому инциденту несколько гневных сообщений в своем твиттере, назвав высказывание репортера, имя которого не разглашается, “отвратительным сексистским дерьмом".

Газета немедленно отреагировала на происшедшее. По словам представителя издания, высказывание репортера было абсолютно неподобающим и не должно было произноситься даже в частном разговоре, сообщает Politico. С виновным в редакции была проведена серьезная беседа.

Слух о "темных пятнах" в биографии Меланьи Трамп был опубликован в прошлом году в разгар избирательной кампании британской газетой Daily Mail. Супруга президента США подала на издание иск в суд за клевету.

Фото с сайта newizv.ru

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