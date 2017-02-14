Президент РК освободил от должности Ерлана Карина

Ранее Карин был назначен председателем правления АО «РТРК «Казахстан».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил от предыдущей должности Ерлана Карина, сообщает Kazpravda.kz.

«Распоряжением Главы государства Ерлан Карин освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», - говорится в информации.

Отметим, что директором КИСИ при Президенте РК Карин работал с октября 2014 года.

Напомним, 9 февраля известный казахстанский политолог Ерлан Карин был назначен председателем правления АО »РТРК «Казахстан».