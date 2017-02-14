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Сагинтаев ответил скептикам, не верящим в «ЭКСПО»

14 февраля 2017, 14:00

Казахстан получит колоссальный эффект - премьер-министр.


По мнению премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, Казахстан получит колоссальный эффект, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Сагинтаев напомнил, что до начала «ЭКСПО» в Астане осталось три месяца.

«Я понимаю, много скептиков, зачем мы столько денег потратили? Посмотрев на Универсиаду, какой эффект получил город Алматы? Поэтому по «ЭКСПО» не только Астана, страна получит колоссальный эффект. Поэтому всем надо сейчас собраться и провести на высоком уровне уже следующее знаковое имиджевое мероприятие нашей страны – «ЭКСПО»-2017. Думаю, что мы на очень высоком уровне проведем выставку», — сказал премьер на заседании правительства.

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