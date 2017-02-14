Министр образования обещает избавить педагогов от бумажной отчетности

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев заявил, что на смену бумажной отчетности придут электронные журналы , передает , передает ИА «NewTimes.kz»





Напомним, ранее на встрече главы МОН с общественностью был озвучен вопрос педагога, которая оставила вопрос на сайте министерства.





"Почему не выполняется указание Президента по уменьшению отчетности для учителей в вашем ведомстве? "Дайте учителям учить, врачам - лечить, а не отчеты заполнять", - Назарбаев. Дайте учителям спокойно работать. Сейчас в школах столько бюрократства и отчетности. Бесконечные проверки и аттестации всех мастей. Когда учителю отдыхать, когда время со своей семьей проводить?".





«На сегодняшний день мы работаем с министерством финансов, непосредственно с комитетом финансового контроля, по выпуску совместного приказа или разъяснительного письма, где электронный дневник приравнивается к бумажной отчетности. Как это письмо выйдет, никто из проверяющих органов, которые проверяют финансовую отчетность, не имеют права запрашивать дополнительно к электронной отчетности бумажную», — заверил министр в кулуарах правительства.





Как подчеркнул Сагадиев, учитель вправе отказаться от внедрения электронных журналов. Но с их внедрением, преподаватель будет полностью освобожден от тяжести ведения бумажной отчетности.



